“Nearly 2 in 3 Americans say President Donald Trump is using the presidency to enrich himself — and most of the increase over the past year has come from people who lean Republican,” according to a Washington Post-ABC News-Ipsos poll.
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