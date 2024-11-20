Comcast выделит свои кабельные каналы в отдельный бизнес

Comcast выделит свои кабельные каналы в отдельный бизнесComcast планирует выделить большинство своих кабельных телевизионных сетей, включая MSNBC и CNBC, в отдельную публичную компанию, пишет CNN со ссылкой на заявления руководителей компании.
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