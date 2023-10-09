Сенатор Джабаров: Израиль не спустит Киеву поставки оружия боевикам ХАМАС, если это подтвердится

Замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров сообщил о том, что Тель-Авив ни за что не простит Украине поставки оружия боевикам ХАМАС, которое они использовали для убийства израильских граждан.
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