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В Татарстане завершился 2 этап Всероссийской операции «Нелегал-2023»

Операция «Нелегал» представляет собой комплекс скоординированных оперативно-профилактических мероприятий по выявлению и пресечению нарушений законодательства Российской Федерации в сфере миграции, перекрытию известных и выявлению новых каналов незаконной миграции граждан и пресечению преступной деятельности организованных групп и преступных сообществ с международными и межрегиональными связями.

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