Первыми стану учения механизированных частей Mighty Hammer 26 ("Могучий молот 26"), всего до 4 декабря 2026 года пройдет 8 совместных с другими странами НАТО тренировочных мероприятий.
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