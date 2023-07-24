«Люди идут, записываются»

Надежда Белугина

Думаю и на преступления, и на боевые действия идут люди отчаянные. В мирное время они проявляют себя в нарушении правил жизни, чтобы показать свою крутизну. В моменты опасности за свою семью. родителей, детей, свой дом, город, любимую природу. как и все, испытывают чувство неприятия к врагу, который посягнул на родное и любимое. Забывают всё мелочное и ощущают в себе необычайные силы и желание дать такую ответку, чтобы помнили. И в этом все мы становимся одинаковыми. В одном строю. И тогда вдруг в людях открываются такие замечательные качества, о которых мы и подумать не могли. Появляются герои и из преступников и не из преступников. Самое главное, своими обидами и оскорблениями не толкнуть их обратно. Да, некоторые идут ради заработка и воли. Но ведь и на воле мы все разные. И неопознанных преступников, оставшихся ненаказанными, среди свободных людей сейчас не меньше, чем в тюрьмах. Самое главное - не оскотиниться в злобе против друг друга и помнить - мы свои. У нас нет другой Родины по разным причинам. Значит, встаём все вместе и защищаем её. Те. кто воюет, уже давно поняли: "Я был в беде, как рыба в воде и понял закон простой: там грешник приходит на помощь, где отказывается святой".