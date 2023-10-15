Полковник Лисюк: армия России количественно и технически превосходит ВСУ

Российские военные подготовили мощную оборону, кроме того, армия России превосходит ВСУ технически. Об этом в интервью британской газете The Guardian заявил командир 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, полковник Дмитрий Лисюк.
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