Вышел трейлер комедии «Новый год в Березовке» с Нагиевым

В сеи появилился трейлер комедии «Новый год в Березовке» с Нагиевым и Богатыревым На видеохостинге YouTube был опубликован трейлер комедийного фильма “Новый год в Березовке”, где главные роли исполнили Дмитрий Нагиев и Марк Богатырев.