Директора департамента труда тюменский губернатор Моор поставил на культуру

Губернатор Тюменской области Александр Моор объявил о новом директоре департамента культуры. С 13 февраля на эту должность назначен Александр Сидоров, ранее возглавлявший департамент труда и занятости населения региона.
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