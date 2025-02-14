Эколог Лакустова рассказала о принципах бережливого потребления

Член Общественного совета при Росгидромете по мониторингу окружающей среды, директор фонда «Зелёная миссия» Ольга Лакустова рассказала, какие экологичные привычки помогут сохранить природу и сэкономить деньги.
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