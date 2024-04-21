Фигуристка Валиева будет вести новое шоу на Первом канале

Российская фигуристка Камила Валиева сообщила, что будет вести новое шоу на Первом канале. Спортсменка во время стрима для китайских болельщиков на платформе Douyin заявила, что шоу выйдет в ближайшее время.
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