Мировые звезды по шахматам приедут на турнир в Барнаул. Кто именно?

Суперфинал чемпионата России пройдет с 16 по 29 августа Федерация шахмат России опубликовала список игроков, которые приедут в Барнаул на Суперфиналы 77-го чемпионата России по шахматам среди мужчин и 74-го чемпионата России по шахматам среди женщин.