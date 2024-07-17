Мировые звезды по шахматам приедут на турнир в Барнаул. Кто именно?

Суперфинал чемпионата России пройдет с 16 по 29 августа Федерация шахмат России опубликовала список игроков, которые приедут в Барнаул на Суперфиналы 77-го чемпионата России по шахматам среди мужчин и 74-го чемпионата России по шахматам среди женщин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии