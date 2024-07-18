Официальный представитель МИД России поставила под сомнение безопасность штаб-квартиры ООН после попытки прервать выступление Сергея Лаврова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поставила под сомнение безопасность штаб-квартиры Организации Объединенных Наций (ООН) после того, как несколько активисток попытались прервать выступление министра иностранных дел Сергея Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН.
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