"Полтора года мы лгали про Россию! Как же теперь помощи просить?"(французские СМИ и политики)

СК

Сергей Ковалев

это не нынешним гейропецам вопрос, это вопрос к способности разума победить всю эту погань. кто за буграми Родины бывал не туристом, тот прекрасно понимает, что трудящиеся везде примерно одинаковы безотносительно 5й графы. заботы и чаяния одни и те же. отличия лишь в распределении добавленной стоимости, см. классику М-Л. "алчность и ложь" (Данте) не вчера родились. ложь, как грань зла в этом дуалистичном мiре была, есть и будет. весь вопрос только в способности фильтровать все это дерьмо на входе в голову. в Союзе хорошо учили и, обратим внимание!, воспитывали. сегодня обучение сильно упрщено, а про воспитание вообще речи нет. и это в стране ранее победившего разума! в европах бытие сильно раньше начало доминировать над сознанием, что и привело их всех к управлению сверху, т.е. наднациональными кукловодами. их "лапшу на уши вешать" - лишь трансляция поступающего материала сверху. текущие события, как уже видно, заставляют напряженно думать, как следствие, делать выводы. никуда они не денутся. есть базовые вещи - ресурсы, энергетика.., - Европа вернется в стойло, 🤝дайте ей срок