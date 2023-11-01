Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"Полтора года мы лгали про Россию! Как же теперь помощи просить?"(французские СМИ и политики)

"Полтора года мы лгали про Россию! Как же теперь помощи просить?"(французские СМИ и политики)

"Мы все умрем", - кричал на France 2 Эрик Брюне, журналист LCI. "Францию и Запад засасывает в водоворот, в пучину, в пропасть.

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Комментарии
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К
Корсаков
Даже тем, что их  приписали к победителям в ВМВ обязаны ему же. Сами они могли только своих баб наголо стричь. И то только потом. Чмошники в обоссанных трусах
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2 д.
Алатырка
А как повесить - потом придумают.
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1 д.
СК
Сергей Ковалев
это не нынешним гейропецам вопрос, это вопрос к способности разума победить всю эту погань. кто за буграми Родины бывал не туристом, тот прекрасно понимает, что трудящиеся везде примерно одинаковы безотносительно 5й графы. заботы и чаяния одни и те же. отличия лишь в распределении добавленной стоимости, см. классику М-Л. &quot;алчность и ложь&quot; (Данте) не вчера родились. ложь, как грань зла в этом дуалистичном мiре была, есть и будет. весь вопрос только в способности фильтровать все это дерьмо на входе в голову. в Союзе хорошо учили и, обратим внимание!, воспитывали. сегодня обучение сильно упрщено, а про воспитание вообще речи нет. и это в стране ранее победившего разума! в европах бытие сильно раньше начало доминировать над сознанием, что и привело их всех к управлению сверху, т.е. наднациональными кукловодами. их &quot;лапшу на уши вешать&quot; - лишь трансляция поступающего материала сверху. текущие события, как уже видно, заставляют напряженно думать, как следствие, делать выводы. никуда они не денутся. есть базовые вещи - ресурсы, энергетика.., - Европа вернется в стойло, 🤝дайте ей срок
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1 д.

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