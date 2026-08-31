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Газета.ру

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Блогерша Арина Савастру подтвердила беременность

Блогерша Арина Савастру подтвердила беременность

Блогерша Арина Савастру сообщила Super, что ждет второго ребенка.Савастру рассказала, что узнала о своей беременности за несколько дней до поездки в Дубай.

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