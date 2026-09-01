В Рязанской области водитель пострадал в ДТП с диким животным

31 августа вечером в Клепиковском округе, на 217-ом километре автодороги «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов», ехал 41-летний житель города Касимова на автомобиле «Джак».
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