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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязанской области водитель пострадал в ДТП с диким животным

В Рязанской области водитель пострадал в ДТП с диким животным

31 августа вечером в Клепиковском округе, на 217-ом километре автодороги «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов», ехал 41-летний житель города Касимова на автомобиле «Джак».

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