Подавление спутниковой связи в Индии создает проблемы для Starlink и OneWeb

В Индии расширили список правил передачи данных для спутниковой связи, создав тем самым новые препятствия для Starlink от SpaceX и других операторов, стремящихся выйти на рынок, 7 мая сообщает издание SpaceNews.
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