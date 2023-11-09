Бывшая чиновница городской администрации Астрахани проведет 22 месяца в колонии-поселении из-за своей халатности

Кировский районный суд Астрахани вынес приговор в отношении бывшей начальницы отдела муниципального заказа администрации города Астрахани, которая была обвинена в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.
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