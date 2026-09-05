Тракторы-шпионы: В Британии заподозрили китайскую технику в сборе данных

Обычный трактор неожиданно превратился в вопрос национальной безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Действующий прези...
- Алиев считает, чт...
- Украинский посол ...
Ха ха ха , ЛАДНО с ПРОКЛЯТЫМ островом там ВСЁ ЯСНО , так как ДАВНО ШИЗИКИ КУКУШКОЙ ТРОНУЛИСЬ , ну и особо ЛЯХИ ПАРАНОИКИ РАЗВЕСЕЛИЛИ то что аж ОБОГНАЛИ МЕЛКОБРИТАНИЮ с ДИАГНОЗОМ по БОЛЬНИЦЕ ...!!!
Так делаете свои трактора, а не покупайте у врагов