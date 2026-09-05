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Военное обозрение

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Тракторы-шпионы: В Британии заподозрили китайскую технику в сборе данных

Тракторы-шпионы: В Британии заподозрили китайскую технику в сборе данных

Обычный трактор неожиданно превратился в вопрос национальной безопасности.

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Новый комментарий от пользователя
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Гарий Щерба

Ха ха ха , ЛАДНО  с ПРОКЛЯТЫМ  островом там ВСЁ ЯСНО , так как  ДАВНО ШИЗИКИ КУКУШКОЙ ТРОНУЛИСЬ  , ну и особо ЛЯХИ ПАРАНОИКИ РАЗВЕСЕЛИЛИ  то что аж  ОБОГНАЛИ  МЕЛКОБРИТАНИЮ  с  ДИАГНОЗОМ  по  БОЛЬНИЦЕ ...!!!