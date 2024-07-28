Эксперты предупреждают о росте цифрового аутизма среди детей Максим МорозовЦифровой аутизм можно просто объяснить как зависимость от любого экрана – мобильных телефонов, телевизора, компьютеров, планшетов, – говорит психолог Ивана Билич из Психиатрической больницы для детей и юношества в Загребе.