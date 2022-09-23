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Глава Крыма в Симферополе встретился с мобилизованными и их семьями

Глава Крыма в Симферополе встретился с мобилизованными и их семьями

Глава Крыма Сергей Аксёнов в Симферополе встретился с мобилизованными и их семьями, чтобы пообщаться лично перед отправкой в воинские части Севастополя, где будет проходить переподготовка и боевое слаживание.

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