В Хабаровском крае возрос риск природных пожаров

Тёплая и сухая погода в Хабаровском крае значительно повышает риск ландшафтных пожаров. В четырёх районах — Амурском, Вяземском, Хабаровском и районе имени Лазо — установлен высокий, 4-й класс пожарной опасности.
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