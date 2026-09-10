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Регионы России

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ТОФ уничтожила условную вражескую субмарину в учении на Камчатке

ТОФ уничтожила условную вражескую субмарину в учении на Камчатке

В акватории Тихого океана у берегов Камчатки прошло учение с участием атомных подводных лодок, надводных кораблей и противолодочной авиации Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщает пресс-служба флота.

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