ТОФ уничтожила условную вражескую субмарину в учении на Камчатке

В акватории Тихого океана у берегов Камчатки прошло учение с участием атомных подводных лодок, надводных кораблей и противолодочной авиации Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщает пресс-служба флота.
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