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Каменский о Ничушкине в «Колорадо»: «Нашел свою команду. Талант у него был всегда, он был лидером и в молодежной, и в юниорской сборных России»

Форвард «Колорадо» набрал 10 (9+1) очков в 7 играх Кубка Стэнли и делит лидерство в гонке снайперов.  «Высокая результативность Ничушкина в плей-офф не удивляет.

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