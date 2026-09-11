В Московском институте электромеханики и автоматики обсудили подготовку инженерных кадров

На площадке Московского института электромеханики и автоматики (МИЭА) — разработчика систем навигации и управления для авиации — 10 сентября прошел круглый стол «Кадровый суверенитет и связь поколений: от студенческой практики — к инженерам будущего».
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