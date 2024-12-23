Выберите свой знак зодиака, а мы расскажем, чего вам опасаться с 23 по 29 декабря

Какие трудности ждут вас в конце года фото: Midjorney/ParentsВы можете собой гордиться — вы пережили этот год! Давайте признаем — простым он не был: постоянные потрясения, ретроградные планеты и бесконечные катаклизмы.
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