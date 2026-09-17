Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Опубликована полная программа молодёжного фестиваля "Ключи"

Опубликована полная программа молодёжного фестиваля "Ключи"

Кубок по конкуру, пять пространств для развития и концерт с участием Сергея Лазарева - все это ждет смолян уже в эту субботу, 19 сентября.

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