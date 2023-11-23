«Финикс» совершил 52 штрафных броска в матче с «Голден Стэйт». Последний раз соперник «Уорриорз» так часто подходил к линии в 2015 году

«Финикс» совершил 52 штрафных броска в победной домашней игре против «Голден Стэйт» (123:115). Последний раз соперник калифорнийцев вставал на линию штрафных бросков чаще в 2015 году – тогда «Даллас» совершил 54 броска с линии (уступил 110:123).