Театр абсурда
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Театр абсурда

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Миграция как катализатор нацизма

Миграция как катализатор нацизма

Ростислав ИщенкоОбозреватель МИА "Россия сегодня" В России инокультурные мигранты из Средней Азии и Закавказья, не желающие ассимилироваться и принимать русскую культуру, формируют в нашей стране иную нацию, претендующую на территорию, на которой русские живут испокон веков Мы часто путаем нацизм и фашизм.

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