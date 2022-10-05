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Наушники Redmi Buds 4 и Buds 4 Pro: активное шумоподавление, 30-36 часов автономности и кодек LDAC

Наушники Redmi Buds 4 и Buds 4 Pro: активное шумоподавление, 30-36 часов автономности и кодек LDAC

Вчера, наряду со смартфонами Xiaomi 12T и 12T Pro, телевизором Xiaomi TV Q2, планшетом Redmi Pad и фитнес-браслетом Smart Band 7 Pro, компания Xiaomi выпустила на мировой рынок пару беспроводных наушников - Redmi Buds 4 и Buds 4 Pro.

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