Наушники Redmi Buds 4 и Buds 4 Pro: активное шумоподавление, 30-36 часов автономности и кодек LDAC

Вчера, наряду со смартфонами Xiaomi 12T и 12T Pro, телевизором Xiaomi TV Q2, планшетом Redmi Pad и фитнес-браслетом Smart Band 7 Pro, компания Xiaomi выпустила на мировой рынок пару беспроводных наушников - Redmi Buds 4 и Buds 4 Pro.
Популярные статьи
- Российская инновационная военная экипировка солдата будущего получила название “Легионер”
- Скоро микроэлектронику, чипы и микросхемы будут массово печатать на 3D-принтерах, что снизит их цены многократно
- Спустя 8 лет наблюдений за дальним космосом, NASA «приземлило» уникальный Boeing 747SP с телескопом SOFIA
Свежие комментарии