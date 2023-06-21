Военное обозрение

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Такер Карлсон: Спецслужбы США никогда не предъявят обвинения «иностранному агенту» Хантеру Байдену

Такер Карлсон: Спецслужбы США никогда не предъявят обвинения «иностранному агенту» Хантеру Байдену

В США не утихает череда скандалов, связанных с младшим сыном нынешнего главы Белого дома Хантером Байденом.

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