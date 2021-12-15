ЕНПФ не может определять политику в пенсионной сфере – мажилисмен

Астана. 15 декабря. КазТАГ – Валентина Владимирская. Политику в пенсионной сфере может определять правительство, а не какое-то акционерное общество в лице Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), уверен депутат мажилиса Аманжан Жамалов.