Kaztag

278 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Каширин
    Пусть Казахстан сам ест свою отраву!Крупную партию фа...
  • Аркадий Шацкий
    Переменный ток от постоянного отличить не может?Кайрат Рахимов ос...
  • Россиянин
    Он был скорее всего пьян, от того и смылся бросив машину. А то что отпустили под подписку, так это видимо не простой ...Сбившего детей в ...

ЕНПФ не может определять политику в пенсионной сфере – мажилисмен

ЕНПФ не может определять политику в пенсионной сфере – мажилисмен

Астана. 15 декабря. КазТАГ – Валентина Владимирская. Политику в пенсионной сфере может определять правительство, а не какое-то акционерное общество в лице Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), уверен депутат мажилиса Аманжан Жамалов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх