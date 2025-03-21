Михаил Делягин перевел слова Путина с дипломатического на русский

Станислав Магдалинов 50%-за Украину?У меня родня и знакомые в Донбассе.Все75%min.После переобувания в воздухе осталось может 50%.А себе на уме неизвестно сколько.

Станислав Магдалинов С самого первого звонка трампа я предлагал не начинать диалога.Никаких "нюансов".Поднимает трубку секретарь:"Его нет,он на переговорах".В другой раз- он вышел,когда вернётся не знаю,и т д и т п.