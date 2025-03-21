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Михаил Делягин перевел слова Путина с дипломатического на русский

Михаил Делягин перевел слова Путина с дипломатического на русский

Запад, может, и хотел обмануть Россию в контексте переговоров по Украине. Но президент России Владимир Путин выдвинул чёткое требование о предоставлении ясных гарантий, заявил депутат Государственной Думы Михаил Делягин.

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Комментарии
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Станислав Магдалинов
50%-за Украину?У меня родня и знакомые в Донбассе.Все75%min.После переобувания в воздухе осталось может 50%.А себе на уме неизвестно сколько.
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52 мин.
Станислав Магдалинов
С самого первого звонка трампа я предлагал не начинать диалога.Никаких &quot;нюансов&quot;.Поднимает трубку секретарь:&quot;Его нет,он на переговорах&quot;.В другой раз- он вышел,когда вернётся не знаю,и т д и т п.
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42 мин.
тн
татьяна неструева
жалко .что Путин  не умеет говорить  как  говорит  Лукошенко .   четко   прямо   всем понятно .   с чувством  толком  .и интонацией   и громко  .  а не так как  Путин  шепотом  без эмоций  .равнодушно  . противно слушать .
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2 мин.
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