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За прошедшие сутки в Ивановской области зарегистрировано два ДТП с пострадавшими

За прошедшие сутки в Ивановской области зарегистрировано два ДТП с пострадавшими

 В 07-40 в Шуе на нерегулируемом перекрестке улиц Свердлова и Ленина 32-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2110» совершил столкновение с движущимся по главной дороге автомобилем «Рено Логан», под управлением 37-летнего мужчины, который с травмами доставлен в больницу.

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