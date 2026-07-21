За прошедшие сутки в Ивановской области зарегистрировано два ДТП с пострадавшими

В 07-40 в Шуе на нерегулируемом перекрестке улиц Свердлова и Ленина 32-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2110» совершил столкновение с движущимся по главной дороге автомобилем «Рено Логан», под управлением 37-летнего мужчины, который с травмами доставлен в больницу.