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В Южной Корее заявили, что КНДР отправила в РФ 7 тыс. контейнеров с боеприпасами

В Южной Корее заявили, что КНДР отправила в РФ 7 тыс. контейнеров с боеприпасами

Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик объявил на пресс-конференции, посвященной запуску нескольких баллистических ракет малой дальности Северной Кореей в своих восточных водах, что с 2023 года КНДР отправила в РФ почти 7000 контейнеров с боеприпасами и другим военным оборудованием.

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