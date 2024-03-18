В Южной Корее заявили, что КНДР отправила в РФ 7 тыс. контейнеров с боеприпасами

Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик объявил на пресс-конференции, посвященной запуску нескольких баллистических ракет малой дальности Северной Кореей в своих восточных водах, что с 2023 года КНДР отправила в РФ почти 7000 контейнеров с боеприпасами и другим военным оборудованием.