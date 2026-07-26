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Apple просит Трампа разрешить китайскую память для iPhone, но Micron категорически против

Apple просит Трампа разрешить китайскую память для iPhone, но Micron категорически против

Тим Кук лично добивается смягчения ограниченийApple активно убеждает администрацию Дональда Трампа разрешить использование микросхем памяти китайских компаний Changxin Memory (CXMT) и Yangtze Memory Technologies (YMTC) в устройствах, которые продаются за пределами США.

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