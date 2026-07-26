Apple просит Трампа разрешить китайскую память для iPhone, но Micron категорически против

Тим Кук лично добивается смягчения ограниченийApple активно убеждает администрацию Дональда Трампа разрешить использование микросхем памяти китайских компаний Changxin Memory (CXMT) и Yangtze Memory Technologies (YMTC) в устройствах, которые продаются за пределами США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии