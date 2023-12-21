Магические практики для любви, удачи и богатства: как привлечь благоприятные энергии в день зимнего солнцестояния 22 декабря 2023 года Юлия ПономареваДень зимнего солнцестояния считается магическим временем, который приносит с собой надежду на светлое будущее.
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