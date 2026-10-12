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Нижегородская правда

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Нижегородцы могут выбрать лучших молодых предпринимателей во всероссийском конкурсе

Нижегородцы могут выбрать лучших молодых предпринимателей во всероссийском конкурсе

Нижегородцев приглашают проголосовать за участников всероссийской премии «Молодой предприниматель России».

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