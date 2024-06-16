"Краснодар" вывел из состава защитника Волкова

Защитник "Краснодара" Сергей Волков не приехал с командой на первый сбор. Как сообщает Telegram-канал "Мутко против", игрок отказался выступать за команду ради возможности перейти в "Зенит", однако в Петербурге не стремятся оформить трансфер.
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