«Откуда есть пошел русский триколор?»Как мы оказались под этим флагом?Каждый гражданин России, имеющий в школьном аттестате по истории твердую «четверку», знает, что российский триколор появился у нас благодаря Петру Великому.
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