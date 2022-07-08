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Южноуральские семьи получили награды за любовь и верность

Южноуральские семьи получили награды за любовь и верность

Пары, прожившим в браке более 50 лет, отмечены медалями. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил медали «За любовь и верность» семи супружеским парам, которые прожили в браке более 50 лет.

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