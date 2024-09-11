Баку обвинил Пашиняна в неверном толковании обязательств: Россия предупреждала

Власти Армении отказываются предоставлять ФСБ России новые функции, несмотря на действующие договорённостиНакануне премьер-министр Армении заявил, что в трёхстороннем соглашении от 2020 года якобы отсутствует пункт о том, что какие-либо третьи силы могут осуществлять контроль за транспортным сообщением в регионе.