В Рособрнадзоре опровергли сообщения о текстах писательницы Алексиевич в ЕГЭ

Эта информация действительности не соответствует Информация об использовании произведения белорусской писательницы Светланы Алексиевич в досрочном ЕГЭ по русскому языку этого года не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора 4 апреля.
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