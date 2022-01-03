Глава МИД Словакии Корчок сообщил, почему он ценит США

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок сообщил 3 января, что важно, чтобы другие участницы Североатлантического альянса приняли участие в переговорах США-РФ, преимущественно в контексте подготовки к диалогу между НАТО и Российской Федерации.
Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок сообщил 3 января, что важно, чтобы другие участницы Североатлантического альянса приняли участие в переговорах США-РФ, преимущественно в контексте подготовки к диалогу между НАТО и Российской Федерации.
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