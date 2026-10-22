“President Trump called Elon Musk and asked him to lift restrictions on a military-grade version of Starlink in Ukraine that the SpaceX chief had throttled,” the Wall Street Journal reports.
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