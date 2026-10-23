Актер из сериалов про спецназ героически погиб на СВО50-летний Ефим Старцев был известен по ролям в сериалах «Морские дьяволы», «Наш спецназ», «Шеф.
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