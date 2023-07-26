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Шойгу впервые прилетел в КНДР, эксперты делают смелые предположения

Шойгу впервые прилетел в КНДР, эксперты делают смелые предположения

Российская военная делегация во главе с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу прибыла в Корейскую Народно-Демократическую Республику.

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Комментарии
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Зоя Копань
Ну да, неплохие прогнозы, тем более из за санкций у нас некуда девать зерно!
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10 час.
Владимир Соловьев
Заодно заменить на стройках народного хозяйства таджиков: корейцы - лучшие строители!
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Сергей Рубцов
Браво Путину!!!! Наконец то приняли правильное решение о взаимодействии с Северной Кореей!!! Эти не предадут!!!!
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4 час.

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