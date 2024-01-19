Исследователи обнаружили, что у всех психопатов одинаковая длина пальцев

В новом эксперименте приняли участие 44 пациента и 36 здоровых людей.В новом исследовании ученые сравнили индекс пальцев (соотношение длины указательного и безымянного пальцев) людей с расстройством, вызванным употреблением амфетамина, антисоциальных психопатов или сочетанием этих двух диагнозов.