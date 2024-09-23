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Окорок к обеду: как России удалось войти в список ведущих производителей мясной продукции

Окорок к обеду: как России удалось войти в список ведущих производителей мясной продукции

Сельское хозяйство традиционно считается одним из локомотивов российской экономики. Даже во время пандемии, когда большая часть производственных секторов ушла в минус, сельскохозяйственная отрасль показывала вполне уверенный рост.

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