27 октября в 15:00 на сцене Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева состоится запись десятой юбилейной программы цикла телепередач «Герои нашего времени» — проекта ТЮЗа, который ежегодно выходит в эфир телеканала «Санкт-Петербург».
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