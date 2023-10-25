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Журнал "Культурная Столица"

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Запись десятой юбилейной программы цикла телепередач «Герои нашего времени»

27 октября в 15:00 на сцене Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева состоится запись десятой юбилейной программы цикла телепередач «Герои нашего времени» — проекта ТЮЗа, который ежегодно выходит в эфир телеканала «Санкт-Петербург».

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